Friedhelm Funkel freut sich aufs Finale

Foto: POOL/POOL/SID/THILO SCHMUELGEN

Trainer-Oldie Friedhelm Funkel sieht seinen Matchplan nach dem Einzug des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ins DFB-Pokalfinale bestätigt. "Wir durften uns nicht auskontern lassen. So ist Bayern München hier gescheitert, so ist Borussia Mönchengladbach hier gescheitert", sagte Funkel in der ARD nach dem 2:0 (0:0) im Halbfinale beim Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken.

Gegen das Abwehrbollwerk des Gastgebers hatte Funkel eine vorsichtige Herangehensweise gewählt. "Die erste Halbzeit war nicht gut. Der Gegner steht mit neun Mann vor dem eigenen Strafraum. Da haben wir nicht die spielerischen Mittel. Sonst wären wir nicht Tabellen-16. in der zweiten Liga", sagte Funkel.

Im Endspiel am 25. Mai im Berliner Olympiastadion trifft Kaiserslautern auf den ungeschlagenen Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen oder den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

© 2024 SID