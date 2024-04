Bayer Leverkusen holte erstmals die Meisterschaft

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Die Stadt Leverkusen will den Erfolgsgaranten des neuen deutschen Fußball-Meisters Bayer Leverkusen die Ehrenbürgerwürde verleihen - und Trainer Xabi Alonso in besonderer Weise auszeichnen. Im Umfeld des Stadions soll eine Straße, ein Platz oder ein Weg nach dem Coach benannt werden. Die Verwaltung prüfe derzeit "die Voraussetzungen für eine offizielle Benennung", teilte die Stadt Leverkusen am Montag mit.

Trainer Alonso, Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes, Geschäftsführer Fernando Carro und Werner Wenning, Vorsitzender im Gesellschafterausschuss, "haben sich durch ihre Mitverantwortung für den Erfolg der Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH in herausragender Weise um Leverkusen verdient gemacht", hieß es: "Ihnen gebührt dafür die besondere Anerkennung der Stadt Leverkusen. Dies soll durch die Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Stadt Leverkusen zum Ausdruck gebracht werden."

Der Erfolg der Leverkusener habe sich "bereits in den vergangenen Wochen abgezeichnet", daher habe Oberbürgermeister Uwe Richrath von der SPD "schon früh entschieden, die Voraussetzungen für die Verleihung der Ehrenbürgerwürde formal prüfen zu lassen". Entsprechend wird der Rat der Stadt bereits am 6. Mai darüber entscheiden.

© 2024 SID