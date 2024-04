Wiedersehen in London: Bayer-Ass Florian Wirtz

Den Meistertitel hat Bayer Leverkusen in der Tasche, doch damit will sich die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso nicht begnügen. Im Rückspiel bei West Ham United geht es um den Einzug ins Halbfinale der Europa League, Bayer nimmt nach dem 2:0 im ersten Duell eine gute Ausgangsposition mit nach London. Anstoß im Olympiastadion von 2012 ist um 21.00 Uhr.

Anprobe für die Highlights: In Paris wird die offizielle Bekleidung von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics für die Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 vorgestellt. Los geht es in der "adidas Arena" in der französischen Hauptstadt um 14.00 Uhr.

