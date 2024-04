DFL-Lizenzierung: Klubs müssen nachbessern

Im Lizenzierungsverfahren der ersten und zweiten Bundesliga müssen wohl ein paar Vereine nachbessern, um die Lizenz zu erhalten. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) in einer ersten Entscheidung am Donnerstag via Pressemitteilung bekannt.

Laut DFL gebe es derzeit Klubs, die die Lizenz unter Auflagen erhalten werden oder nachbessern müssen. Konkrete Nennungen der betroffenen Vereine gab es nicht. Die Vereine sowie mögliche Aufsteiger aus der 3. Liga müssen bis "Ende Mai Bedingungen erfüllen", um im Falle des Klassenerhalts oder eines Aufstiegs "die Spielberechtigung final zu erhalten".

Die Klubs können innerhalb einer Woche Beschwerde gegen die Erstentscheidung einlegen. Für Anfang Mai ist die zweite Entscheidung der DFL geplant. Die endgültige Entscheidung des Lizenzierungsausschusses über die eventuelle Erfüllung von Bedingungen und die Vergabe der Lizenzen an diese Bewerber ist für Anfang Juni vorgesehen.

Die DFL ist im Lizenzierungsverfahren die erste Instanz. Sie überprüft im Sinne eines fairen Wettbewerbs finanzielle, sportliche, rechtliche und personell-administrative Kriterien sowie Kriterien in Bezug auf Stadien, Nachhaltigkeit und die Virtual Bundesliga.

