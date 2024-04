George nun auch offiziell Nigerias Coach

Der ehemalige Nationalspieler Finidi George (52) ist neuer Trainer der nigerianischen Fußball-Nationalmannschaft. Dies gab der nationale Verband am Montag bekannt. George ist Nachfolger des Portugiesen Jose Peseiro. George soll die "Super Eagles" in der Qualifikation für die WM 2026 im Juni zu dringend benötigten Siegen gegen Südafrika und Benin führen. Nigeria belegt in der Afrika-Qualifikationsgruppe C derzeit nur den dritten Rang hinter Ruanda und Südafrika.

Finidi George war 20 Monate lang Assistenztrainer hinter Jose Peseiro, der seinen Posten im Februar nach dem Afrika-Cup zur Verfügung gestellt hatte. Dort hatte seine Mannschaft im Finale eine 1:2-Niederlage gegen Gastgeber Elfenbeinküste kassiert. Nach dessen Rücktritt führte George das Team als Interimscoach.

Finidi George war Mitglied der "Goldenen Generation" Nigerias, die 1994 den Afrika-Cup gewonnen und in den USA im gleichen Jahr ihren ersten Auftritt bei einer Weltmeisterschaft hatte. Er spielte 62-mal für sein Land und nahm 1998 zu zweiten Mal an einer WM teil.

