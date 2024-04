Die Bayern empfangen Real Madrid

Foto: AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

FUSSBALL: Halbfinal-Hinspiel zwischen Bayern und Madrid

TENNIS: Zverev und Struff in Madrid im Achtelfinale

HANDBALL: HBL-Trio im Viertelfinale der European League

FUSSBALL: Bayern München träumt vom Triumph in Wembley, doch zuvor muss Rekordchampion Real Madrid im Halbfinale der Champions League aus dem Weg geräumt werden. Das Hinspiel zwischen den beiden europäischen Schwergewichten steigt am Dienstagabend ab 21.00 Uhr in der Münchner Allianz Arena. Am Mittwoch treffen Borussia Dortmund und Paris St. Germain im zweiten Halbfinale aufeinander.

TENNIS: Zwei deutsche Tennisprofis kämpfen um das Viertelfinale beim ATP-Masters in Madrid. In der Neuauflage des Vorjahresfinals fordert der formstarke Jan-Lennard Struff den spanischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz heraus. Olympiasieger Alexander Zverev, der das Turnier in der spanischen Hauptstadt bereits zweimal gewonnen hat, trifft in seinem Achtelfinale auf den Argentinier Francisco Cerundolo.

HANDBALL: Drei deutsche Teams stehen vor der Qualifikation zum Final Four der European League. Die SG Flensburg-Handewitt, die Rhein-Neckar Löwen und die Füchse Berlin wollen ihre gute Ausgangspositionen nach den Viertelfinal-Hinspielen nutzen. Flensburg empfängt um 18.45 Uhr IK Sävehof, die Löwen spielen um 20.45 Uhr bei Sporting Lissabon und die Füchse zeitgleich beim HBC Nantes.

© 2024 SID