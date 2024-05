Der BVB träumt vom Endspiel in Wembley

Foto: AFP/SID/ODD ANDERSEN

Borussia Dortmund träumt vom Endspiel in Wembley, doch zuvor wartet im Halbfinale der Champions League das Starensemble von Paris St. Germain um Kylian Mbappe. Beide Teams trafen bereits in der Gruppenphase aufeinander, es gab ein Remis und einen Pariser Sieg. Der BVB will sich ab 21.00 Uhr eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in der kommenden Woche in der französischen Hauptstadt erarbeiten.

Der SC Magdeburg kämpft in der Champions League um die erfolgreiche Titelverteidigung, nach der knappen Hinspiel-Niederlage im Viertelfinale gegen den polnischen Meister Industria Kielce ist die Teilnahme am Final Four in Gefahr. Gegen das Team um Nationaltorwart Andreas Wolff ist der Bundesliga-Tabellenführer zum Siegen verdammt, es gilt einen Treffer aufzuholen. Anwurf in Magdeburg ist um 20.45 Uhr.

Beim Klassiker Eschborn-Frankfurt will die deutsche Radsport-Spitze den Heimvorteil nutzen. Das Traditionsrennen in Hessen findet zum 61. Mal statt, Titelverteidiger ist der Däne Sören Kragh Andersen. Auf Nils Politt, John Degenkolb und Co. warten über 203,2 km zahlreiche giftige Anstiege.

© 2024 SID