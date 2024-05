Xabi Alonso hat mit Rom eine Rechnung offen

Bayer Leverkusen hat den zweiten Titel in diesem Jahr fest im Blick. Nach der Meisterschaft soll der Triumph in der Europa League her. Im Halbfinale muss die Werkself nun die Hürde AS Rom nehmen. Ab 21.00 Uhr kämpft das Team von Trainer Xabi Alonso bei den Römern um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel im eigenen Stadion in einer Woche. Aber Vorsicht: Im vergangenen Jahr war Bayer am italienischen Hauptstadtklub gescheitert - ebenfalls im Halbfinale der Europa League.

Der THW Kiel steht im Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League vor dem Aus. Mit neun Toren Rückstand unterlag die Mannschaft aus Norddeutschland im Hinspiel dem französischen Topklub Montpellier HB. Ab 18.45 Uhr kämpft der THW im Rückspiel mit den eigenen Fans im Rücken um den Einzug ins Halbfinale und steht vor einer Mammutaufgabe.

