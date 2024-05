Xabi Alonso hat diese Saison Historisches vor

Der deutsche Meister Bayer Leverkusen bastelt weiter an seiner Wahnsinns-Saison ohne Niederlage. Das Team von Xabi Alonso trifft um 17.30 Uhr auswärts auf den klaren Europacup-Anwärter Eintracht Frankfurt. Zwei Stunden zuvor heißt es Abstiegskampf in Berlin: Der 1. FC Union bekommt es mit dem punktgleichen VfL Bochum zu tun.

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in den USA zu Gast. Und Max Verstappen, der Dominator der Szene, peilt den fünften Saisonsieg im sechsten Rennen an. Ab 22 Uhr geht es in Miami/Florida zur Sache.

Entscheidungsspiel im Kampf ums Play-off-Viertelfinale: Die beiden Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner stemmen sich in der NBA gegen das vorzeitige Saisonende. Tip-off beim schweren Auswärtsspiel gegen die Cleveland Cavaliers ist zur besten deutschen Sendezeit um 19 Uhr.

