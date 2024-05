Lob von Völler für Macher in Leverkusen

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Rudi Völler hat seine Nachfolger in Leverkusen nach dem Gewinn des Meistertitels in höchsten Tönen gelobt. "Xabi Alonso ist natürlich für Bayer 04 ein Volltreffer", sagte der frühere Sportdirektor und Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten im Kölner Stadt-Anzeiger (Mittwochausgabe) zum Trainer. "Ich weiß noch, als Simon (Rolfes, Sportgeschäftsführer, d. Red.) mir von dieser Idee erzählt hat. Ich habe ihm gesagt, es sei mutig und ein Abenteuer."

Das Engagement des Spaniers sei die "goldrichtige Entscheidung" gewesen, sagte der DFB-Sportdirektor, denn die wichtigste Position in einem Klub habe "immer der Trainer". Alonso, Rolfes und Geschäftsführer Fernando Carro hätten zudem "einen herausragenden Kader zusammengestellt. Es ist selten im Fußballgeschäft, dass man sich nicht nur auf den Top-Positionen verstärkt, sondern auch im Bereich dahinter. Das ist das Geheimnis, warum Bayer immer noch ungeschlagen ist."

Völler rechnet mit weiteren Titeln. "Das Triple ist machbar. Aber egal, wie die nächsten Spiele noch laufen, es wird eine überragende Saison sein", sagte der ehemalige Nationalstürmer und DFB-Teamchef. Doch selbst wenn es auch im DFB-Pokal und in der Europa League auch mit der Krönung klappen sollte, ist für Völler "die Meisterschaft der mit Abstand wichtigste Titel. Das gilt für den FC Bayern oder Borussia Dortmund vielleicht nicht mehr in der Form, aber Leverkusen war eben noch nie Meister."

Dass es diesmal mit dem Meistertitel klappen könnte, hat Völler früh erkannt. "Es hat schon in der Hinrunde mit dem Spiel in München angefangen. Das war auf Augenhöhe", erklärte der 64-Jährige. "Leverkusen war eigentlich in jedem Spiel überlegen, man hatte nie das Gefühl, dass etwas anbrennt. Es ist so dominant, dass es mich an die Zeit von Pep Guardiola bei den Bayern erinnert."

Völler ist von der Nachhaltigkeit des Erfolges überzeugt. "Bayer Leverkusen wird in den nächsten Jahren immer mit den Bayern oben mitspielen. Der Meisterschaftskampf in der Bundesliga ist wieder spannend. Es muss erstmal eine Mannschaft kommen, die Leverkusen von der Spitze vertreibt. Das wird nicht einfach werden."

© 2024 SID