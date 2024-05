Objekt der Begierde: der DFB-Pokal

Foto: IMAGO/Anke Waelischmiller/IMAGO/Anke Waelischmiller/SID/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Der deutsche Meister Bayer Leverkusen geht laut Sportwettenanbieter bwin trotz der ersten Saisonniederlage im Europa-League-Finale als haushoher Favorit in das Duell um den DFB-Pokal. Drei Tage nach dem 0:3 gegen Atalanta Bergamo trifft die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso am Samstag (20.00 Uhr/Sky und ARD) in Berlin auf den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, die Buchmacher notieren die Sieg-Quote von 1,15.

Sollte Kaiserslautern sich beim Abschied von Trainer Friedhelm Funkel in der regulären Spielzeit durchsetzen, zahlt bwin das 17-fache zurück, ein Remis nach 90 Minuten ist mit Quote 9,00 notiert. Die Titel-Quote für den FCK liegt bei 9,50.

