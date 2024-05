Sreto Ristic war bis April Trainer des Halleschen FC

Foto: Picture Point/Picture Point/SID/Sven Sonntag

Fußball-Drittligist SV Sandhausen hat einen neuen Trainer gefunden. Sreto Ristic wird den SVS zur kommenden Saison übernehmen und die Nachfolge von Jens Keller antreten. "Er kennt sich in der 3. Liga hervorragend aus und weiß darüber hinaus, worauf es in Sandhausen ankommt", erklärte SVS-Präsident Jürgen Machmeier in einer Mitteilung des Vereins am Freitag. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

Ristic hatte in seiner aktiven Karriere als Mittelstürmer drei Jahre für Sandhausen gespielt, 2011 beendete er dort seine Karriere. Als Trainer war er zuletzt bis April 2024 beim Halleschen FC tätig. "Es fühlt sich wie Nachhausekommen an", sagte Ristic (48) zu seiner Rückkehr nach Sandhausen.

Sportdirektor Matthias Imhof sieht in Ristic, einen "erfahrenen Trainer, der die 3. Liga bestens kennt und mit seinem überragenden Auftreten sein Umfeld mitreißt."

© 2024 SID