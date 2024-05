Schätzen sich sehr: Friedhelm Funkel und Xabi Alonso

Xabi Alonso hat gleich in seinem ersten vollen Jahr an der Seitenlinie bei Bayer Leverkusen das Double geholt - und damit Trainerikone Friedhelm Funkel hellauf begeistert. "Wie alt ist er jetzt? 42? Ich traue ihm sehr, sehr viele Titel zu. Was er aus Bayer Leverkusen gemacht hat, ungeschlagen durch die Bundesliga, das ist Wahnsinn", schwärmte der Coach von Zweitligist 1. FC Kaiserslautern nach der knappen 0:1-Niederlage im DFB-Pokalfinale.

Alonso, der als ehemaliger Weltklassespieler 18 Titel gesammelt hatte, werde in seiner Trainerkarriere aber wohl "nicht so lange trainieren" wie der 70-Jährige. "Dafür ist das zu stressig, weil er immmer in drei Wettbewerben trainieren wird", sagte Funkel mit einem Zwinkern. Sein 28 Jahre jüngerer Gegenüber habe "als Spieler von sehr guten Trainern gelernt" und das in den letzten fast zwei Jahren "sofort umgesetzt."

Deshalb werde der Baske auch in der nächsten Saison "um drei Titel mitspielen", prognostizierte Funkel. Ja, "auch in der Champions League!" Der Erfolgsdruck werde zwar nicht weniger, aber Bayer sei "eine gestandene Mannschaft. Viele andere müssen neu aufbauen - wie der FC Bayern - und die machen einfach weiter. Und dann werden die weiter gewinnen."

