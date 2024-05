Gian Piero Gasperini führte Atalanta zum EL-Titel

Foto: AFP/SID/PAUL ELLIS

Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo möchte seinen Erfolgscoach Gian Piero Gasperini länger an sich binden. Eigentümer Antonio Percassi hat dem 66-Jährigen eine einjährige Vertragsverlängerung bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr angeboten, berichtete die Gazzetta dello Sport am Sonntag. Damit könnte Gasperini, der seit 2016 im Amt ist, zehn Jahre auf der Atalanta-Bank sitzen. Länger als der Italiener trainiert in der Serie A derzeit niemand einen Klub.

Percassi will mit der Vertragsverlängerung die Konkurrenz der SSC Neapel aus dem Weg räumen, die laut Medienberichten Kontakt zu Gasperini aufgenommen und ihm den Trainerjob für die nächste Saison angeboten hat. Atalanta hatte am Mittwochabend durch ein 3:0 gegen Bayer Leverkusen nach der Coppa Italia 1963 den zweiten Titel der Vereinsgeschichte gewonnen.

© 2024 SID