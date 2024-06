Zahlreiche Fans begrüßten die Schotten

Unter dem lautstarken Jubel bereits angereister Fans ist Deutschlands EM-Auftaktgegner Schottland in Garmisch-Partenkirchen angekommen. Vor dem Eröffnungsspiel am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München wurde das Team von Nationaltrainer Steve Clarke von der Bürgermeisterin der Gemeinde, Elisabeth Koch, und einer Kapelle sowie Dudelsackbläsern empfangen. "Es war ein warmer Empfang", bedankte sich Liverpool-Star Andrew Robertson. Die Schotten beziehen ihr Basisquartier am Fuß der Zugspitze.

Mehr als 100.000 schottische Fans werden zum Turnier erwartet, der lautstarke Einfluss der "Tartan Army" war bei der Ankunft bereits zu spüren. Nationalspieler John McGinn (Aston Villa) tanzte auch direkt beim Schuhplattler mit. Es sei "großartig", das Team in der Stadt zu begrüßen, sagte Koch.

Die Schotten trugen sich ins Goldene Buch der Stadt Garmisch-Partenkirchen ein. Der frühere Skistar Felix Neureuther kam ebenfalls zum Empfang. Am Freitag hatten die Schotten die Generalprobe gegen Finnland (2:2) verpatzt. Nach dem Eröffnungsspiel trifft das Team am 19. Juni in Köln auf die Schweiz und am 23. Juni in Stuttgart auf Ungarn.

