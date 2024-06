Patrick Pentz bleibt nach seiner Leihe bei Bröndby

Foto: IMAGO / Ulmer/Teamfoto/IMAGO / Ulmer/Teamfoto/SID/IMAGO/ULMER

Doublesieger Bayer Leverkusen gibt Torhüter Patrick Pentz fest an den dänischen Erstligisten Bröndby IF ab. Das teilte der Verein am Montag mit. Schon in der vergangenen Saison hatte Pentz auf Leihbasis in Bröndby gespielt und sich dort zur Nummer eins entwickelt. Bei der EM in Deutschland steht er im Kader der österreichischen Nationalmannschaft.

In 17 Liga-Spielen für Bröndby kassierte der Pentz (27) nur 14 Gegentore und damit die wenigsten in Dänemarks Oberhaus. Am Ende der Saison verpasste der Klub die Meisterschaft nur um einen Punkt hinter dem FC Midtjylland.

Bei der EM wird Pentz als Ersatzkeeper dabei sein. Nummer eins ist der ehemalige Frankfurter und Wiesbadener Heinz Lindner. Die Österreicher und ihr deutscher Coach Ralf Rangnick treffen in Gruppe D im ersten Spiel auf Frankreich (17. Juni, 21.00 Uhr/ARD), außerdem warten noch Polen und die Niederlande.

