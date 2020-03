Coupe de France: Lyon - PSG 1:5 | DAZN Highlights [Video]

Details Donnerstag, 05. März 2020 09:59

Paris Saint Germain steht im Finale des Coupe de France. Im Halbfinale gegen Olympique Lyon war man allerdings nach elf Minuten mit 0:1 im Rücksstand. Doch nur drei Minuten später konnte Kylian Mbappe wieder ausgleichen. Erst in Halbzeit zwei machte PSG dann so richtig ernst. Neymar verwandelte einen Elfmeter zum 1:2 (64.). Mbappe (70., 90.) und Sarabia (81.) legten zum deutlichen 5:1-Erfolg der Pariser nach, die nun zum sechsten Mal in Serie im Cup-Finale stehen.

PSG drehte ein 0:1 in ein 5:1

