Niko Kovac (48) wird offenbar neuer Trainer beim französische Fußball-Erstligisten AS Monaco. Wie die Zeitung L'Equipe berichtet, tritt der frühere Coach von Bayern München und Eintracht Frankfurt die Nachfolge von Robert Moreno an. Der Kroate soll noch am Samstag einen Vertrag im Fürstentum unterschreiben.

Kovac steht offenbar vor einem Engagement bei Monaco

Kovac hatte Jupp Heynckes zur Saison 2018/19 bei den Bayern beerbt. In seinem ersten Jahr holte er das Double. Nach einem enttäuschenden Start in die Folgesaison und der 1:5-Niederlage bei seinem Ex-Klub Frankfurt, mit dem er 2018 den DFB-Pokal gewonnen hatte, wurde Kovac in München Anfang November entlassen. Sein Co-Trainer Hansi Flick ersetzte ihn.

Moreno, der den Job in Monaco erst zu Jahresbeginn übernommen hatte, sei die Entscheidung am Samstagmittag mitgeteilt worden. Laut L'Equipe passe der Spanier nicht zur neuen Philosophie des Klubs. Die Monegassen beendeten die wegen der Coronakrise abgebrochene Spielzeit in der Ligue 1 auf dem neunten Tabellenplatz.

Kovac war in den vergangenen Monaten immer wieder mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht worden. Auch bei den Bundesligisten Borussia Dortmund und Hertha BSC galt der frühere kroatische Nationaltrainer als Kandidat.

SID