Trainer Niko Kovac (49) vom Ligue-1-Klub AS Monaco zeigt sich mit der Entwicklung von Neuzugang Kevin Volland (28) nach dessen ersten beiden Toren in der französischen Fußball-Meisterschaft sehr zufrieden. "Kevin wird immer besser", sagte der Ex-Coach von Eintracht Frankfurt und Bayern München, "ich habe großes Vertrauen in ihn. Ich bin sicher, er wird der Mannschaft in dieser Saison helfen."

Volland kommt in Fahrt

Ex-Nationalspieler Volland, der von Bayer Leverkusen ins Fürstentum gewechselt war, hatte am Sonntag beim 4:0 (3:0)-Erfolg der Monegassen gegen Girondins Bordeaux einen Doppelpack (31./58.) geschnürt. Das Zusammenspiel von Volland mit Sturmpartner Wissam Ben Yedder klappte hervorragend, Ben Vedder (28., Elfmeter) war auch einmal erfolgreich.

Für Kovac war klar, dass Volland eine gewisse Anlaufzeit in Monaco benötigen würde: "Kevin hat die Saison sehr spät mit Bayer Leverkusen beendet. Er kam erst kurzfristig zu uns. Er brauchte Zeit, er ist noch nicht bei 100 Prozent. Aber ich hoffe, er wird schnell seine beste Form erreichen, vielleicht nach der internationalen Pause."

In der Tabelle der Ligue 1 belegt Monaco nach neun Spieltagen mit 14 Punkten den achten Tabellenplatz. Spitzenreiter Paris St. Germain hat sieben Zähler mehr auf dem Konto als das Kovac-Team.

SID