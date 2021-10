Ex-Nationalspieler Jerome Boateng hat mit Olympique Lyon in der französischen Ligue 1 die Aufholjagd von Kevin Vollands AS Monaco gestoppt. Mit dem 2014er-Weltmeister Boateng in der Startelf setzte sich der frühere Serienmeister daheim 1:0 (0:0) gegen die Monegassen durch, die nach einem Fehlstart in die Saison zuletzt drei Spiele in Folge gewonnen hatten.

Lyon schlägt Monaco mit 1:0 (Foto: SID)

Mit 16 Punkten klettert OL vorerst auf Platz fünf, Monaco (14) ist Siebter. Tabellenführer Paris St. Germain (27) liegt bereits außer Reichweite.

Karl Toko Ekambi (74./Foulelfmeter) und Jason Denayer (90.+1) überwanden Monacos deutschen Keeper Alexander Nübel. Nationalspieler Volland wurde von Trainer Niko Kovac aus-, U21-Europameister Ismail Jakobs eingewechselt.

Auf der Gegenseite kam der frühere U21-Nationalkeeper Julian Pollersbeck zu seinem Startelfdebüt für Lyon. Der Ex-Hamburger, 2020 zu OL gewechselt, war zuletzt nach einer Roten Karte für Stammtorwart Anthony Lopez eingewechselt worden.

SID