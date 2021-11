Der spanische Fußballstar Sergio Ramos feiert am Sonntag sein lang ersehntes Debüt für das Starensemble von Paris St. Germain. Der 35-Jährige, der im Sommer von Real Madrid zum Ligue-1-Tabellenführer gewechselt war, steht bei der Partie bei der AS St. Etienne (13.00 Uhr/DAZN) in der Startelf. Der Innenverteidiger fiel wochenlang mit einer Wadenverletzung aus.

Sergio Ramos wird sein Debüt für PSG geben (Foto: SID)

"Er ist seit zwei Wochen im Kader und braucht jetzt Spiele, um sich an die neue Liga zu gewöhnen", sagte PSG-Trainer Mauricio Pochettino.

Der Welt- und Europameister Ramos war im Sommer im Zuge einer großen Transferoffensive nach Paris gekommen. Der Klub verpflichtete neben dem Spanier unter anderem noch Superstar Lionel Messi und Italiens EM-Keeper Gianluigi Donnarumma.

SID