Der Zakarian kehrt zu seiner alten Wirkungsstätte zurück

Trainer Michel Der Zakarian kehrt zum kriselnden französischen Fußball-Erstligisten HSC Montpellier zurück. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 59-Jährige hatte das Amt bereits von 2017 bis 2021 inne. Montpellier befindet sich derzeit auf dem 15. Tabellenplatz und hat nur zwei Punkte Vorsprung vor Racing Straßburg auf dem ersten Abstiegsrang.

"Der Auftrag ist sehr klar, nämlich den Verein in der Ligue 1 zu halten", sagte Der Zakarian, der im vergangenen Oktober bei Stade Brest entlassen worden war. Während seiner ersten Amtszeit führte der Trainer, der in Montpellier seine Spielerkarriere beendet hatte, den Verein immer in die Top-10. Am Sonntag soll er gegen seinen alten Verein Brest am 23. Spieltag erstmals wieder an der Seitenlinie bei Montpellier stehen.

Am Dienstag hatte der Verein die Trennung von Trainer Romain Pitau bekannt gegeben, der erst im Oktober Olivier Dall'Oglio ersetzt hatte.

