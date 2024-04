Luis Enrique: "Wir werden Meister sein"

Paris St. Germain gibt sich trotz des vergebenen Meister-Matchballs in der Ligue 1 optimistisch mit Blick auf den Champions-League-Kracher bei Borussia Dortmund. "Heute Abend haben wir die Liga ohne jeden Zweifel gewonnen. Aufgrund der besseren Tordifferenz werden wir Meister sein", sagte Luis Enrique nach dem 3:3 (1:2) gegen Aufsteiger AC Le Havre.

PSG, das seinen Superstar Kylian Mbappe in der ersten Hälfte schonte, liegt in der Tabelle zwölf Punkte vor Verfolger AS Monaco, der am Sonntag (19.00 Uhr/DAZN) im Rahmen des viertletzten Spieltags noch bei Olympique Lyon gastierte. Die Pariser Tordifferenz vor dem Spiel, das Monaco gewinnen musste, war 29 Tore besser.

Enrique blickte daher bereits auf das weitaus wichtigere Hinspiel im Champions-League-Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in Dortmund voraus. "Ich denke, wir sind in der besten Form, die wir in dieser Saison hatten. Ich bin überzeugt, dass wir einen guten Kampf liefern werden, und unser Ziel ist es, ins Finale zu kommen", sagte der Spanier.

Der BVB verpatzte seine Generalprobe für den Kampf um den ersten Finaleinzug in der Königsklasse seit 2013. Das Team von Trainer Edin Terzic hatte am Samstag eine herbe 1:4-Pleite beim direkten Konkurrenten RB Leipzig einstecken müssen.

