Beim 32-jährigen ÖFB-Teamtorhüter Heinz Lindner (FC Sion) ist ein Hodentumor diagnostiziert worden. Eine bereits wenige Tage nach der Diagnose in der Schweiz durchgeführte Operation ist erfolgreich verlaufen. Durch die Früherkennung konnte der bösartige Tumor beim gebürtigen Linzer rechtzeitig entnommen werden.





Persönliche Nachricht von Heinz Lindner auf Instagram

Für den 32-Jährigen ist die restliche Saison gelaufen, somit steht er auch für die kommenden Länderspiele im Juni gegen Belgien (17. Juni) und Schweden (20. Juni) nicht zur Verfügung. Wie lange Lindner ausfallen wird ist offen, sein voller Fokus liegt nun auf der vollständigen Genesung und der Rückkehr auf den Rasen!

In einer persönlichen Nachricht über seinen Instagram-Account informiert Heinz Lindner über die Situation und richtet folgende Worte an seine Freunde und Fans:



"Leider muss ich euch mitteilen, dass diese Saison für mich beim FC Sion und im Nationalteam vorbei ist. Vor kurzem wurde bei mir ein Tumor im linken Hoden entdeckt. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass mich diese Diagnose hart getroffen hat. Ich habe mich vor wenigen Tagen einer Operation unterzogen, die sehr gut verlaufen ist. Für das rechtzeitige Erkennen, Diagnostizierten, Behandeln und für die erfolgreiche Operation möchte ich mich beim Team des Hôpital Riviera-Chablais in Rennaz und ganz besonders bei Dr. Joëlle Deriaz und Dr. Thomas Tawadros bedanken.

Der bösartige Tumor wurde Gott sei Dank rechtzeitig erkannt und hatte noch nicht gestreut. Ich habe mich dazu entschlossen, offen und ehrlich mit meiner Erkrankung umzugehen, auch um etwaige Spekulationen über meinen Gesundheitszustand zu verhindern. Ich bitte euch zu respektieren, dass ich keine weiteren Statements zu meiner Erkrankung abgeben werde. Ich möchte mich in den kommenden Wochen voll und ganz darauf konzentrieren, wieder gesund zu werden. Ich drücke fest die Daumen, dass sowohl das österreichische Nationalteam als auch der FC Sion die kommenden Spiele ohne mich positiv bestreiten und werde als Fan mitfiebern. Ich freue mich, in der nächsten Saison wieder komplett fit und einsatzbereit zu sein. Danke für euer Verständnis und bleibt gesund."

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick: "Bin sehr erleichtert"

Teamchef Ralf Rangnick: "Ich bin sehr erleichtert, dass die Operation gut verlaufen ist und wünsche Heinz für seine weitere Genesung alles Gute. Ich bin fest davon überzeugt, dass er schon bald wieder der Alte sein wird und freue mich darauf, wenn er im Herbst wieder in den Kreis des Nationalteams zurückkehren kann."

Tumor bei Heinz Lindner erfolgreich entfernt: Hodentumor diagnostiziert, Operation gut verlaufen!



