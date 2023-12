Kurz vor Weihnachten vermeldet der ÖFB den Gegner und Termin für das erste Test-Länderspiel im EM-Jahr 2024. Die Mannschaft um den deutschen Cheftrainer Ralf Rangnick trifft am Samstag, 23. März um 18 Uhr (live in ORF 1) in Bratislava auf die Slowakei. Davor absolviert das Team ein Trainingslager im spanischen Marbella und wird am Tag vor dem Match an den Spielort reisen.

Weiteres Testspiel im März in Wien noch geplant

Danach übersiedelt die Mannschaft nach Wien, wo zum Abschluss des Lehrgangs ein weiteres Testspiel im Ernst-Happel-Stadion geplant ist. Der Gegner wird nach Fixierung bekanntgegeben.



Die Slowakei konnte sich durch einen 4:2-Heimsieg gegen Island als Gruppenzweiter zum dritten Mal in Folge für eine EM-Endrunde qualifizieren. 1976 holte man als Teil der Tschechoslowakei den Titel. 2016 stieß die Slowakei bis ins Achtelfinale vor, wo gegen Deutschland Endstation war. Beim letzten Turnier scheiterte man in der Gruppenphase.

Ausgeglichene Bilanz zwischen Österreich und Slowakei

Bei der UEFA EURO 2024 trifft die Nummer 45 der FIFA-Rangliste in der Gruppe E auf Belgien, Rumänien und den Play-off-Sieger B.



In bisher fünf Aufeinandertreffen zwischen Österreich und der Slowakei gab es bisher mit einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage eine ausgeglichene Bilanz.

Fotocredit: Christian Fauland