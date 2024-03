Die EURO 2024 steht! Alle Gruppen sind nun vollständig. Am Dienstagabend wurde unser letzter Gruppengegner zwischen Wales und Polen ermittelt und die Mannschaft um Robert Lewandowski konnte sich knapp im Elfmeterschießen mit 5:4 durchsetzen. Damit ist unsere EM-Gruppe mit Frankreich, den Niederlanden und Polen komplett. Wie stehen nun unsere Chancen auf das Weiterkommen und wo liegen die Stärken und Schwächen der Kontrahenten des ÖFB-Teams?

Österreichs Nationalteam wird in den internationalen Medien als starkes Team bezeichnet, das weit kommen kann. Nach dem 6:1-Sieg gegen die Türkei hat sich Österreich weiterhin in die Schlagzeilen gespielt. Ob es im Juni für den Aufstieg ins Achtelfinale reichen wird, kann jeder für sich selbst entscheiden. Wetten kann man bereits darauf abschließen und sich als Experte beweisen.

Frankreich

Die Franzosen gelten bei vielen Experten als der "EM-Favorit" schlechthin. Kylian Mbappé & Co. konnten jedoch zuletzt gegen Deutschland und Chile nicht wirklich überzeugen. Dennoch strotzt das Team vor Qualität. Der zweifache Europa- und zweifache Weltmeister konnte auch 2021 die Nations League gewinnen und stand auch bei der WM in Katar im Finale. Die Équipe Tricolore ist auf allen Positionen doppelt und dreifach mit Weltklassespielern besetzt. Im Angriff sticht nicht nur ein Kylian Mbappé hervor. Auch die kreativen Elemente werden dank Antoine Griezmann oder Ousmane Dembélé nicht zu kurz kommen. Stärken wohin man blickt. Doch an manchen Tagen scheint Le Bleus keinen Bock auf Fußball zu haben. Das könnte eine Chance für das ÖFB-Team sein, doch wenn es um Titel geht, können die Franzosen mächtig zulegen.

Niederlande

Die Oranjes aus den Niederlanden fahren als starker Außenseiter zur EM nach Deutschland. Vor allem werden tausende Fans der Holländer erwartet und die können für eine tolle Stimmung sorgen. Auch wenn zuletzt ein Test gegen Deutschland mit 1:2 verloren ging, so stehen die Niederlande auf dem Papier noch vor Österreich. Ganz chancenlos ist man allerdings auch hier nicht. Bei der letzten EM 2021 verlor Rot-Weiß-Rot mit 0:2 und dem ein oder anderen Fan ist noch das Elfmeterfoul von David Alaba in Erinnerung. Diesmal scheint Österreich aber schon einen oder zwei Schritte weiter zu sein als vor drei Jahren. Dennoch können die Holländer mit Stars wie Virgil van Dijk, Memphis Depay, Cody Gakpo oder Donyell Malen zu einem riesigen Brocken werden. Schwächen muss man dabei aber auch mit etwas Geduld suchen. Gegen Schottland konnte man vor einigen Tagen zwar deutlich gewinnen, doch in der ersten Halbzeit war man eher das schlechtere Team. Auch die Chancenverwertung ist nicht gerade die größte Stärke der Oranjes.

Polen

Polen hat es mit dem letzten Versuch doch noch geschafft. Gegen Wales musste man aber auch ins Elfmeterschießen, und konnte sich dort knapp mit 5:4 durchsetzen. Das Team rund um Star-Mittelstürmer Robert Lewandowski ist jedoch nicht mehr in der Form, die man noch vor einigen Jahren hatte. Auch in der EM-Qualifikation ist man an Teams wie Albanien und Tschechien gescheitert. Auch Außenseiter Moldawien konnte man zweimal nicht schlagen. Die Formkurve der Polen zeigt in den letzten Jahren also deutlich nach unten. Es könnte für Österreich das alles entscheidende Spiel werden. Am 21. Juni 2024 trifft Österreich auf Polen und ist wohl dazu verdammt, drei Punkte zu holen. Auch wenn die vier besten Gruppendritten in die nächste Runde einziehen, wird man zumindest drei, wenn nicht sogar vier Punkte brauchen. Bei dieser "Hammergruppe" ist dann wohl ein Sieg gegen Polen fast schon Pflicht.



Foto Credits: Ligaportal.at