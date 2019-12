2019 – Das Jahr des FC Liverpool

Details Freitag, 27. Dezember 2019 17:40

Der FC Liverpool ist ohne Zweifel die Mannschaft des Jahres. Zwar mussten sich die Reds in der vergangenen Premier-League-Saison hinter Manchester City mit Rang 2 zufrieden geben, doch auf der europäischen Bühne war das Team von Manager Jürgen Klopp das Maß aller Dinge. Nach dem Titel in der UEFA Champions League folgte der UEFA Supercup und vor einer Woche auch der Titel bei der Klub-WM. Wenn du auf die Spiele der Premier League wetten möchtest, dann informiere dich über die besten Fußball Wetten online, damit du dein Fachwissen zu Geld machen kannst. Unvergessen bleibt allen Fußballfans wohl das Champions-League-Halbfinale zwischen Liverpool und dem FC Barcelona:



Legendär - der Eckball zum 4:0 gegen den FC Barcelona

Die Katalanen rund um Lionel Messi reisten mit einer 3:0-Führung aus dem Hinspiel im Gepäck nach England. Die wenigsten Experten setzten damals noch auf den LFC. Das Rückspiel ging in die Geschichte des Fußballs ein. Ein 4:0-Sieg, eine geniale Ecke und neue Helden waren geboren. Im rein englischen Finale besiegten die Reds dann auch noch die Spurs von Tottenham und holten den Titel. Jürgen Klopp wurde damit wohl endgültig zur Legende an der Anfield Road.

In der Premier League verspielte Liverpool allerdings eine komfortable Führung und wurde mit 97 Punkten „nur“ Vizemeister hinter Manchester City (98 Punkte). Wieder blieben die Reds in der Liga ohne Titelgewinn. Doch Jürgen Klopp und sein Kontrahent Pep Guardiola versprachen einander, sich auch in der neuen Spielzeit gegenseitig zu pushen.



Trainer des Jahres: Jürgen Klopp

Die Skyblues aus Manchester sind jedoch am Ende des Jahres nicht in der Lage den Reds in Sachen Punkte zu folgen. Nach 18 Spieltagen liegt der FC Liverpool mit 13 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Leicester City an der Tabellenspitze. Die Foxes wurden am Boxing Day dann auch mit einem 4:0 in die Schranken gewiesen. Der FC Liverpool holte somit in der Liga von 54 möglichen Punkten 52 Zähler und steuert in dieser Form der 100-Punkte-Marke entgegen.

In der laufenden Saison mussten sich Salah, Mane & Co. nur am ersten Spieltag der Champions League dem SSC Neapel geschlagen geben. Manchester United rang dem Champions-League-Sieger zumindest ein 1:1-Unentschieden ab. Alle anderen zu vergebenen Punkte blieben bei den Reds. Im Ligacup schickte Klopp seine Junioren gegen Aston Villa auf das Feld, da die Profis gleichzeitig bei der Klub-WM in Katar im Einsatz waren. Die „jungen Reds“ verloren klar mit 0:5, doch die Stars holten dafür erstmals den Weltpokal nach Liverpool.



Takumi Minamino wechselt aus Salzburg zu den Reds

Jürgen Klopp ist nicht dafür bekannt die ganz großen Namen zu verpflichten – zumindest nicht in der Winterpause. Doch ein Spieler hat es dem „Trainer des Jahres“ angetan. Salzburgs Takumi Minamino zauberte bei der knappen 3:4-Niederlage der Bullen an der Anfield Road und verzauberte damit auch Jürgen Klopp. Die Reds schlugen sofort zu und verpflichteten den Japaner um 8,5 Millionen Euro. Doch damit setzt sich der LFC-Trainer auch selbst ein weinig unter Druck, denn in der Offensive hat der FC Liverpool ohnehin schon ein Luxus-Problem.

Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Jahr 2020 sind an der Anfield Road jedenfalls vorhanden. Die Fans träumen bereits vom ersten Meistertitel seit 1990. Das letzte Spiel im Jahr 2019 bestreiten die Reds am Sonntag um 17:30 Uhr gegen die Wolves. Bereits am 2. Januar 2020 findet das erste Spiel des neuen Jahres statt, wenn die Reds Aufsteiger Sheffield United empfangen. Am 18.Februar geht es dann in der Champions League in Madrid gegen Atlético weiter.

Premier League live

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten