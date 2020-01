FA-Cup: FC Liverpool vs. FC Everton 1:0 [Video]

Details Montag, 06. Januar 2020 09:46

Takumi Minamino feierte sein Startelf-Debüt im Stadtderby an der Merseyside zwischen den Reds und den Toffees. Der Ex-Salzburger hatte noch Anpassungsschwierigkeiten nach nur zwei Trainingseinheiten. Jürgen Klopp schickte allerdings auch wieder seine Youngsters ins Rennen und schonte die meisten Stars. Der junge Curtis Jones erzielte in Minute 71 das entscheidende Tor für Liverpool. Das 1:0 gegen Everton bedeutet den Einzug in die 4. Runde des FA-Cups.



Quelle: YouTube

Traumtor von Youngster Curtis Jones

