Leipzig-Gegner Tottenham unterliegt Wolverhampton

Details Sonntag, 01. März 2020 17:10

Tottenham Hotspur und Star-Teammanager Jose Mourinho haben im Kampf um die Champions-League-Plätze in der englischen Premier League einen herben Rückschlag erlitten. Der Achtelfinal-Gegner von RB Leipzig in der Königsklasse unterlag vor heimischem Publikum den Wolverhampton Wanderers trotz Halbzeitführung mit 2:3 (2:1). In der Tabelle rutschten die Spurs hinter die Wolves auf Rang sieben ab. Jetzt Fußballreise buchen!

Mourinho und Tottenham verlieren gegen Wolverhampton 2:3

Der Rückstand auf Rang vier, der sicher zum Einzug in die Champions League in der kommenden Saison berechtigt, beträgt fünf Punkte. Steven Bergwijn (13.) und Serge Aurier (45.) trafen für die Londoner, Matt Doherty (27.), Diogo Jota (57.) und Raul Jimenez (73.) bescherten Wolverhampton den Sieg.

Auch Rekordmeister Manchester United verpasste einen wichtigen Sieg. Beim FC Everton kamen die Red Devils nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und bleiben auf Rang fünf, drei Zähler hinter dem FC Chelsea auf Platz vier.

SID

