Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat im ersten Spiel nach der Corona-Zwangspause wichtige Punkte im Kampf um die Champions League liegen gelassen. Die Red Devils kamen beim 1:1 (1:0) in der Premier League bei Tottenham Hotspur mit dem ehemaligen United-Teammanager Jose Mourinho zwar spät zum verdienten Ausgleich, verpassten aber den Sprung vorbei am FC Chelsea auf Tabellenplatz vier.

Bruno Fernandes traf zum 1:1-Ausgleich

Der Portugiese Bruno Fernandes traf in der Schlussphase per Foulelfmeter zum 1:1 (81.). Tottenhams Steven Bergwijn hatte die Elf von Mourinho im ersten Durchgang in Führung gebracht (27.). ManUnited liegt als Fünfter zwei Punkte hinter Chelsea, die Blues können ihren Vorsprung am Sonntag (17.15 Uhr) bei Aston Villa ausbauen. Tottenham bleibt in Schlagdistanz auf Rang acht.

Für Norwich City mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke wird die Luft im Abstiegskampf dagegen immer dünner. Das Schlusslicht unterlag beim Restart 0:3 (0:0) gegen den FC Southampton und hat bei einem Spiel mehr sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

SID