Der neue englische Fußball-Meister FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp hat Teile seiner eigenen Fanszene kritisiert. Hunderte Anhänger hatten die erste Meisterschaft seit 30 Jahren am Donnerstagabend am Stadion an der Anfield Road gefeiert, ohne dabei auf einen Mindestabstand zu achten oder Masken zu tragen - trotz der Corona-Pandemie.

Fans feierten die 19. Meisterschaft des FC Liverpool

"Unsere Stadt befindet sich immer noch in einer Gesundheitskrise, und dieses Verhalten ist nicht akzeptabel", hieß es in einem gemeinsamen Statement des Vereins, der Polizei und des Stadtrats von Liverpool.

Auch am Freitagabend hatten einige Fans die Feierlichkeiten fortgesetzt, unter anderem wurden Feuerwerkskörper abgebrannt. "Die potenzielle Gefahr einer zweiten Welle durch COVID-19 besteht immer noch, und wir müssen zusammen daran arbeiten, dass wir den Fortschritt, den wir durch den Lockdown gemacht haben, nicht zerstören", hieß es in der Mitteilung.

Man versprach aber auch, eine Siegesparade zu arrangieren, sobald dies die Umstände zuließen. Bis dahin müsse die Sicherheit und Gesundheit unserer Stadt und der Bewohner Priorität haben, wurde mitgeteilt.

Liverpool war am Donnerstagabend vorzeitig Meister der Premier League geworden, da Titelkonkurrent Manchester City beim FC Chelsea 1:2 verloren hatte. Schon im Vorfeld hatte die Polizei die Liverpool-Fans dazu aufgerufen, den Titel zu Hause zu feiern.

SID