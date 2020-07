Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United hat im Kampf um den Einzug in die Champions League einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Red Devils gewannen am Dienstag 3:0 (2:0) beim abstiegsbedrohten Brighton & Hove Albion und holten damit den fünften Tabellenplatz zurück. Dieser reicht zum Einzug in die Königsklasse, falls der Ausschluss von Uniteds Stadtrivale ManCity Bestand hat.

Bruno Fernandes (M.) schießt ManUnited zum Sieg

55-Millionen-Winterzugang Bruno Fernandes mit seinem ersten Doppelpack in der Premier League (29./50.) und Mason Greenwood (17.) waren für ManUnited erfolgreich. BHA muss nach der ersten Niederlage seit dem Restart bei sechs Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz weiter bangen.

SID