Jürgen Klopp wird den Meisterpokal der Premier League auf der berühmten Fantribüne The Kop in die Höhe stemmen. Bei dem "historischen Anlass" ohne Zuschauer sollen auch die Fans des FC Liverpool "gewürdigt und gefeiert" werden, teilte der Klub in einer Erklärung mit.

Liverpools Meisterzeremonie auf "The Kop"

Die Übergabe der Trophäe findet am 22. Juli statt. Zuvor spielt Liverpool sein letztes Saisonspiel gegen den FC Chelsea im Stadion an der Anfield Road. Auf einem speziellen Podium und umgeben von Fan-Bannern sollen die Spieler und Mitarbeiter bei der Meisterzeremonie dann geehrt werden.

Den Pokal wird Kenny Dalglish überreichen, Liverpools Meistercoach von 1990. Das Spiel wird im frei-empfangbaren Fernsehen übertragen, die Fans sollen auf ein Pilgern zum Stadion verzichten. Teammanager Klopp hatte die Anhänger zuletzt gemahnt, die Abstandsregeln einzuhalten. Nach dem entscheidenden Schritt zum Titel am 25. Juni hatten Tausende am Stadion und im Stadtzentrum gefeiert.

SID pl aa mh

SID