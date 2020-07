Historische Ehrung für die verstorbene englische Fußball-Ikone Jack Charlton: In den nächsten drei Wochen werden sämtliche Postsendungen in Irland und Großbritannien mit einem Fußball und den Worten "Jack Charlton, 1935-2020" abgestempelt.

Besondere Ehre für Jack Charlton (vordere Reihe, 2.v.l.)

David McRemmond, der Geschäftsführer der irischen An Post, sagte: "Jack Charlton hat unserer Nation viele unserer glücklichsten und stolzesten Momente beschert. Er war das beste Beispiel für eine Kultur, die auf beiden Inseln geteilt wurde."

Das Motiv des Weltmeisters von 1966, der am 11. Juli im Alter von 85 Jahren verstorben war, wird damit der "erste gemeinsame Poststempel der An Post und der Royal Mail sein", ergänzte McRemmond.

Charlton hatte nach seiner Spielerkarriere als Trainer der irischen Nationalmannschaft überraschend das Viertelfinale der WM 1990 erreicht.

Sein Tod löste sowohl in Großbritannien als auch in Irland große Trauer und Anteilnahme aus. Beide Fußballverbände sowie der britische Premierminister Boris Johnson ehrten den älteren Bruder von Bobby Charlton (83) mit öffentlichen Statements. Jack Charlton soll am Dienstag beerdigt werden.

SID