Trotz aktueller Quarantäne wird Kapitän Harry Kane der englischen Fußball-Nationalmannschaft bei den Nations-League-Spielen Anfang September wohl zur Verfügung stehen. Der Stürmer des Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur musste sich nach seinem Urlaub auf den Bahamas in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne begeben, da die englische Regierung die karibische Insel während seines Aufenthalts als Corona-Risikogebiet eingestuft hatte. Kane wird nächste Woche im Mannschaftstraining bei Tottenham zurückerwartet.

Nations League: Kane wahrscheinlich in Englands Kader

Vor dem Start der Liga am 12. September stehen noch die beiden Nations-League-Spiele gegen Island (5. September/18.00 Uhr) und Dänemark (8. September/20.45) an. England-Coach Gareth Southgate wird seinen Kader am kommenden Dienstag bekannt geben.

SID