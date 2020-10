Liverpools Trainer Jürgen Klopp war nach der wohl schwärzesten Stunde seiner Karriere schockiert. "Es war unerwartet, aber es ist passiert. Wir haben alle blödsinnigen Sachen und Fehler in ein Spiel gepackt. Hoffentlich können wir wieder von vorne anfangen", sagte ein konsternierter Klopp nach dem historischen 2:7 (1:4) des englischen Meisters bei Aston Villa.

Jürgen Klopp war nach historischer Pleite bedient

Der FC Liverpool sei von Villa "abgerissen" worden, schrieb die Boulevardzeitung Sun. Es sei eines der "außergewöhnlichsten Spiele in der Geschichte der Premier League" gewesen. Ein "desaströses Liverpool" sei von Villa "vorgeführt und gedemütigt" worden, titelte der Daily Mirror.

Für den früheren Dortmunder Trainer Klopp war es die höchste Niederlage seiner Karriere. Die Reds hatten zuletzt vor 57 Jahren, am 15. April 1963, beim 2:7 gegen Tottenham Hotspur sieben Treffer kassiert. In der Premier League, die es seit 1992 gibt, hatte der Traditionsklub noch nie so hoch verloren.

"Ich würde mit der Mannschaft am Montag gerne über dieses Spiel sprechen, aber die Spieler müssen zu ihren Nationalteams", sagte Klopp. Er hoffe nun, "dass sie wenigstens gesund zurückkommen". Nach der Länderspielpause kommt es dann am 17. Oktober gegen den Erzrivalen FC Everton, der die Tabelle anführt, ausgerechnet zum brisanten Merseyside Derby.

Ollie Watkins (4./22./39.) mit einem Hattrick und einer Torvorlage und Doppelpacker Jack Grealish (66./75.), der zudem drei Treffer vorbereitete, avancierten zu den Matchwinnern bei Villa. John McGinn (35.) und Ross Barkley (55.) rundeten den Traumtag für den Klub aus Birmingham ab, der durch den dritten Sieg im dritten Spiel auf Platz zwei kletterte. Superstar Mohamed Salah (33., 60.) traf für die enttäuschenden Gäste.

Eine Klatsche hatte neben Liverpool auch Rekordmeister Manchester United kassiert. Die Mannschaft von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer unterlag Tottenham mit 1:6 (1:4). Sechs Gegentore in einem Premier-League-Spiel hatten die Red Devils zuvor nur 1996 gegen den FC Southampton und 2011 gegen den Stadtrivalen Manchester City hinnehmen müssen.

"Es ist ein furchtbares Gefühl, der schlimmste Tag, den ich je als Manager und Spieler bei Manchester United hatte", sagte Solskjaer der BBC.

SID