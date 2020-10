Teammanager Jürgen Klopp vom englischen Fußball-Meister FC Liverpool fühlt "extrem" mit seinem verletzten Abwehrstar Virgil van Dijk. "Wir sind für ihn da, das weiß er. Wir werden auf ihn warten, so wie eine gute Ehefrau wartet, wenn der Ehemann im Gefängnis sitzt", sagte Klopp in einer Videobotschaft bei LFC TV. In der Zwischenzeit wolle der Klub "alles tun, was wir tun können, um es ihm so leicht wie möglich zu machen", sagte Klopp weiter.

Jürgen Klopp (l.) fühlt "extrem" mit Virgil van Dijk

Wegen einer nicht näher erläuterten Bänderverletzung fällt der 29 Jahre alte Niederländer auf unbestimmte Zeit aus. Dass van Dijk am Samstag im Derby beim FC Everton (2:2) durch die Attacke von Torwart Jordan Pickford einen Kreuzbandriss erlitten habe, wie Medien berichteten, bestätigte Liverpool nicht explizit.

"Wir fühlen in diesem Moment extrem mit ihm, weil die meisten von uns in einer ähnlichen Situation waren. Und wir wissen, dass diese Situationen absolut unsinnig sind", sagte der 53-jährige Klopp, der mit van Dijk in Kontakt steht und sich auch als Optimist gab: "Heute ist der erste Tag der Genesung, wenn Sie so wollen", sagte Klopp.

SID