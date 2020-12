Die Verletzungssorgen von Jürgen Klopp werden beim englischen Fußballmeister FC Liverpool immer größer. Der Teammanager muss bis zu zwei Monate ohne Stürmer Diogo Jota auskommen. Der zuletzt so treffsichere Portugiese fällt wegen einer Knieverletzung aus.

Jota, der in 17 Einsätzen für die Reds neun Tore erzielt hat, zog sich die Verletzung am Mittwoch im letzten Champions-League Gruppenspiel beim FC Midtjylland (1:1) zu. "Es ist schlimmer, als wir zuerst dachten, aber nicht so schlimm, wie wir danach dachten", sagte Klopp am Sonntag. Eine Operation sei nicht nötig.

Die Innenverteidiger Virgil van Dijk und Joe Gomez fehlen Liverpool langfristig, James Milner sowie die früheren Münchner Thiago und Xherdan Shaqiri stehen derzeit ebenfalls nicht zur Verfügung.

SID