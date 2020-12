Ralph Hasenhüttl vom englischen Fußball-Erstligisten FC Southampton muss sich nach einem Coronafall in seinem Haushalt in Isolation begeben. Der 53-Jährige steht deshalb beim abendlichen Ligaspiel gegen West Ham United (19.00 Uhr/Sky) nicht an der Seitenlinie. Der frühere Bundesliga-Trainer werde aber während des Spiels "mit seinem Team in Kontakt bleiben", teilte der Klub auf seiner Webseite mit.

Bereits am Montag war das Spiel von Manchester City beim FC Everton aufgrund von mehreren Coronafällen beim Vizemeister verlegt worden. Alle betroffenen Spieler und Betreuer haben sich laut Auskunft des Teams von Ilkay Gündogan umgehend in Isolation begeben.

Insgesamt verzeichnete die Premier League in dieser Woche eine Rekordzahl von 18 neuen Coronafällen. Dies teilte die Liga bei ihrer wöchentlichen Testbilanz mit.

SID