Leicester City bleibt dem englischen Fußball-Meister FC Liverpool in der Premier League auf den Fersen. Die Foxes siegten am Sonntag bei Newcastle United 2:1 (0:0) und liegen einen Punkt hinter den Reds und Manchester United (jeweils 33) auf dem dritten Tabellenrang.

James Maddison (55.) und Youri Tielemans (72.) erzielten die Treffer für die Gastgeber, Andy Carroll (82.) verkürzte. Am späteren Sonntag (17.30 Uhr) stehen sich noch der FC Chelsea und Manchester City gegenüber. Liverpool ist am 17. Spieltag erst am Montagabend (21.00 Uhr/Sky) beim FC Southampton gefordert.

SID