Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea bei seinem Blitz-Debüt ein Erfolgserlebnis verpasst. Nur knapp 24 Stunden nachdem der ehemalige Bundesliga-Trainer Frank Lampard als Teammanager beim englischen Spitzenklub beerbt hatte, kamen die Blues gegen die Wolverhampton Wanderers nicht über ein 0:0 hinaus.

Unentschieden bei Tuchel-Debüt

Für den 47 Jahre alten Tuchel war es der Start ins schwierige Unterfangen, den Verein der Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger nach dem jüngsten Absturz ins Mittelfeld der Premier League wieder Richtung Minimalziel Champions League zu führen, das fünf Punkte entfernt ist. In den vergangenen sechs Ligaspielen gelang Chelsea nur ein Sieg.

Tuchel hatte am Dienstag einen Vertrag bis 2022 mit einer Option auf ein weiteres Jahr an der Stamford Bridge unterschrieben.

Völlig überraschend verpasste Rekordmeister Manchester United den Sprung zurück an die Tabellenspitze. Die Mannschaft von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer unterlag dem abgeschlagenen Tabellenschlusslicht Sheffield United mit 1:2 (0:1). Am Dienstag war Stadtrivale Manchester City auch dank eines Doppelpacks von Nationalspieler Ilkay Gündogan durch ein 5:0 gegen West Bromwich Albion an den Red Devils vorbeigezogen.

Harry Maguire (64.) erzielte den Treffer für Manchester. Kean Bryan (23.) und Oliver Burke (74.), der einen haarsträubenden Blackout in der Verteidigung ausnutzte, ließen Sheffield im Old Trafford jubeln.

Verfolger Leicester City verpasste es im Parallelspiel, Kapital aus dem Patzer zu schlagen. Die Foxes kamen beim FC Everton nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und bleiben mit 39 Punkten einen Zähler hinter United.

SID