Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat sich nach dem harten Rückschlag im englischen Titelkampf gegen Manchester City einen Aussetzer geleistet. Als ihn der Journalist Niv Dovrat vom israelischen TV-Sender Sport 1 nach der 1:4-Niederlage am Sonntag über Liverpools Meisterchancen befragte, wies Klopp die Frage brüsk zurück.

Im Clinch mit TV-Reporter: Jürgen Klopp

"Ich glaube wirklich, dass Sie Ihren Job besser vorbereiten sollten", schimpfte Klopp: "Wie können Sie das fragen? Sie (Manchester City/d.Red.) sind nach meinem Verständnis 13 Punkte weg. Diese Frage nach der Meisterschaft - wie können Sie denken, dass das eine geeignete Frage ist im Moment? Sie haben nur zwei Fragen, und Sie verschwenden eine dafür. Das ist Ihre Schuld."

Liverpool hat nach der Niederlage 40 Zähler auf dem Konto und zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer City, Manchester hat jedoch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Nach Klopps Antwort konkretisierte Dovrat seine Frage. Er wollte wissen, ob sich Liverpool nun eher mit einer Platzierung unter den besten Vier beschäftigt als mit der Titelverteidigung. "Ja, das ist offensichtlich. Das versuchen wir", entgegnete Klopp schmallippig.

Dovrat nahm am Montag via Twitter zu dem Vorfall Stellung: "Ich habe den Liverpool-Manager dutzende Male über die letzten Jahre hinweg interviewt. Gestern Abend sah ich eine andere und ungewöhnliche Reaktion. Rückblickend bin ich der Meinung, dass der Stil, die Tonalität und die Art und Weise der Frage angemessen waren."

Is there really any fucking need for this?? The reporter asks a reasonable question and is hammered by Klopp who also decides the gap is 13 points not 10. Even though it actually is 10 like the reporter said. Embarrassing.



pic.twitter.com/Z2d8TPjyE0