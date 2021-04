Sheffield United steht in der englischen Premier League als erster Absteiger fest. Das Tabellenschlusslicht verlor am Samstag 0:1 (0:0) bei den Wolverhampton Wanderers und kann sich damit in den ausstehenden sechs Spielen nicht mehr retten. Sheffield hat nur vier Saisonspiele gewonnen und steht bei 14 Punkten.

Sheffield United steigt ab

Der viermalige FA-Cup-Sieger war 2019 nach zwölf Jahren Pause in die höchste englische Fußball-Liga zurückgekehrt.

SID