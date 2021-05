Das wegen massiver Fan-Proteste abgesagte Derby zwischen Fußball-Rekordmeister Manchester United und Titelverteidiger FC Liverpool ist für den 13. Mai neu angesetzt worden. Das teilte die Premier League am Mittwochabend mit. Somit muss ManUnited drei Ligaspiele in fünf Tagen bestreiten.

Nach den Protesten wurde das Spiel neu terminiert

Die Mannschaft von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer tritt am Sonntag (9. Mai) zunächst bei Aston Villa an, am Dienstag (11. Mai) folgt das Heimspiel gegen Leicester City und am Donnerstag (13. Mai) das Duell mit Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp.

Die ursprünglich für vergangenen Sonntag geplante Partie gegen Liverpool war rund eine Stunde vor dem geplanten Anpfiff abgesagt worden, nachdem bis zu 10.000 United-Fans gegen die Besitzerfamilie um Klubchef Joel Glazer und deren jüngste Super-League-Pläne protestiert hatten. 200 bis 300 der Anhänger verschafften sich Zugang ins Stadioninnere. Andere hinderten am Mannschaftshotel den Teambus an der Fahrt zum Stadion.

