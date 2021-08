Der langjährige brasilianische Fußball-Nationalspieler Willian (33) verlässt den FC Arsenal und kehrt zurück in seine Heimat. Trotz zweier weiterer Vertragsjahre in London werde sich der Rechtsaußen seinem Jugendverein Corinthians Sao Paulo anschließen, teilten die Gunners am Montag mit. Der Vertrag werde aufgelöst.

Willian läuft künftig für seinen Jugendverein auf (Foto: SID)

Willian war im Sommer 2020 vom FC Chelsea zu Arsenal gekommen, er absolvierte in der vergangenen Saison 25 Premier-League-Spiele (ein Tor).

SID