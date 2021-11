Der FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp hat in der englischen Premier League erstmals seit 25 Partien wieder ein Pflichtspiel verloren. Die Reds unterlagen zum Abschluss des elften Spieltags bei West Ham United mit 2:3 (1:1) und rutschten in der Tabelle auf den vierten Rang ab. West Ham schob sich durch diesen Erfolg an Liverpool vorbei und liegt mit nun 23 Punkten nur drei Zähler hinter dem Spitzenreiter FC Chelsea (26).

Klopps Team verlor erstmals seit 25 Spielen (Foto: SID)

Liverpools Torhüter Alisson Becker faustete sich den Ball bereits in der 4. Spielminute in den eigenen Kasten und brachte die Gastgeber in Führung. Trent Alexander-Arnold gelang mit einem direkt verwandelten Freistoß zwar der Ausgleichstreffer (41.), doch Pablo Fornals (67.) und Kurt Zouma (74.) brachten West Ham zurück auf die Siegerstraße. Divock Origi konnte kurz vor Schluss lediglich noch verkürzen (83.).

Auch Tottenham Hotspur verpasste einen Sieg beim Ligadebüt des neuen Trainers Antonio Conte. Beim FC Everton kamen die Spurs nicht über ein 0:0 hinaus. Evertons Mason Holgate sah in der Nachspielzeit wegen eines Foulspiels noch die Rote Karte.

SID