Teammanager Ralf Rangnick kann den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United wieder regulär auf die nächsten Aufgaben vorbereiten. Am Dienstag haben die Red Devils ihr Trainingszentrum in Carrington wieder für den Betrieb geöffnet.

Rangnick und Manchester können wieder regulär trainieren (Foto: SID)

Die Anlage war in der vergangenen Woche nach mehreren Coronafällen geschlossen worden. Das nächste Premier-League-Spiel steht für United am 27. Dezember bei Newcastle United an.

SID