Die englische Premier League bekommt das Coronaproblem nicht in den Griff. Am Mittwoch verkündete der FC Arsenal, dass sein spanischer Teammanager Mikel Arteta positiv getestet worden sei. Der 39-Jährige habe sich in Quarantäne begeben und werde zumindest das Spiel gegen Manchester City am Neujahrstag verpassen.

Positives Testergebnis bei Mikel Arteta (Foto: SID)

Trotz zahlreicher Fälle und einiger Spielabsagen versucht die Liga, ihren Plan durchzuziehen. Die deutschen Teammanager Thomas Tuchel (FC Chelsea) und Jürgen Klopp (FC Liverpool) reagierten mit scharfer Kritik.

SID