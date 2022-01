Der frisch gekürte Welttrainer Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea in der englischen Premier League den nächsten Rückschlag kassiert. Der Champions-League-Sieger kam mit Antonio Rüdiger in der Startelf bei Brighton and Hove Albion nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und liegt als Tabellendritter zwölf Punkte hinter dem souveränen Spitzenreiter Manchester City.

Wieder kein Sieg für Tuchel und Chelsea (Foto: SID)

Hakim Ziyech (28.) brachte die Gäste, bei denen Kai Havertz und Timo Werner erst in der 80. Minute eingewechselt wurden, in Führung. Adam Webster (60.) glich für Brighton aus.

SID