Nach zahlreichen durch die Corona-Pandemie erzwungen Spielabsagen und lauter Kritik vonseiten der Klubs will die englische Premier League mit neuen Regeln für eine bessere Struktur sorgen. Wie die Liga am Mittwoch bekannt gab, müssen die Klubs künftig nachweisen, dass sie mindestens vier positiv getestete Spieler in ihren Reihen haben, um eine Spielabsage zu beantragen. Die neuen Regeln greifen bereits zum nächsten Spieltag Anfang Februar.

Neue Corona-Regelungen in der Premier League (Foto: SID)

Bislang mussten die Teams antreten, sofern sie mindestens 13 Spieler und einen Torhüter zur Verfügung hatten. In den Monaten Dezember und Januar waren insgesamt 22 Partien wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Die alten Regeln hatten die Klubs mehrfach als realitätsfern kritisiert. Immer wieder war es zu Diskussionen gekommen, zuletzt wegen der Verlegung des Londoner Derbys zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Arsenal.

SID